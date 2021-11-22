Водитель автобуса вытолкнул женщину из-за отсутствия маски

Прокуратура Воронежской области организовала проверку видео, на котором водитель автобуса оскорбляет пассажирку без маски и выталкивает женщину из салона.

«Прокуратурой города Воронежа начата проверка по публикациям средств массовой информации о нападении водителя маршрутного автобуса на пассажирку», — сообщили в ведомстве.

В паблике «Типичный Воронеж» появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как водитель грубо выталкивает женщину без маски из автобуса и оскорбляет.

«Водитель орал матом, оскорблял и угрожал расправой, сказал, что будет есть лапшу на ее похоронах, после чего вышвырнул из автобуса», – пишет автор поста.

В мэрии города, которой принадлежит маршрут, заявили о «всеобщем стрессе», сообщают «Вести Воронеж». При этом власти отметили, что оправданий такому поступку нет — водитель вызван к руководству предприятия для дачи объяснений.

Ранее gazeta.spb. ru сообщала о том, что во вторник сотрудники петербургского комитета по транспорту искали нарушителей масочного режима среди пассажиров в районе площади Александра Невского. В пресс-службе ведомства сообщили, что проверка соблюдения масочного режима в наземном общественном транспорте проводилась совместно с комитетом по вопросам законности.