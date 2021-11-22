Водитель автобуса вытолкнул женщину из-за отсутствия маски

Водитель автобуса вытолкнул женщину из-за отсутствия маски
Инцидент произошел в Воронеже. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Прокуратура Воронежской области организовала проверку видео, на котором водитель автобуса оскорбляет пассажирку без маски и выталкивает женщину из салона.

«Прокуратурой города Воронежа начата проверка по публикациям средств массовой информации о нападении водителя маршрутного автобуса на пассажирку», — сообщили в ведомстве.

В паблике «Типичный Воронеж» появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как водитель грубо выталкивает женщину без маски из автобуса и оскорбляет.

«Водитель орал матом, оскорблял и угрожал расправой, сказал, что будет есть лапшу на ее похоронах, после чего вышвырнул из автобуса», – пишет автор поста.

В мэрии города, которой принадлежит маршрут, заявили о «всеобщем стрессе», сообщают «Вести Воронеж». При этом власти отметили, что оправданий такому поступку нет — водитель вызван к руководству предприятия для дачи объяснений.

Ранее gazeta.spb. ru сообщала о том, что во вторник сотрудники петербургского комитета по транспорту искали нарушителей масочного режима среди пассажиров в районе площади Александра Невского. В пресс-службе ведомства сообщили, что проверка соблюдения масочного режима в наземном общественном транспорте проводилась совместно с комитетом по вопросам законности.

автобус водитель маски


 

Новости партнеров
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель автобуса вытолкнул женщину из-за отсутствия маски
Невролог рассказал о новом последствии ковида
В Петербурге задержали «лжеспасателей» на автомобиле с «мигалкой»
Россия доставила в Шри-Ланку партию «Спутника V»
СК завершил следствие по делу об убийстве 12-летней давности в Петербурге
Появилось фото с места смертельного ДТП с большегрузами под Петербургом
Петербургские мундепы подали иск в суд из-за простоя Конюшенного ведомства
На Витебском проспекте не смогли разъехаться две иномарки