В петербургском транспорте за день поймали 5 пассажиров без маски

В петербургском транспорте за день поймали 5 пассажиров без маски
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Во вторник сотрудники петербургского комитета по транспорту искали нарушителей масочного режима среди пассажиров в районе площади Александра Невского.

В пресс-службе ведомства сообщили, что проверка соблюдения масочного режима в наземном общественном транспорте проводилась совместно с комитетом по вопросам законности.

Инспекторы остановили пятерых пассажиров, которые были в транспорте без маски, и составили на них протоколы. Помимо этого, специалисты провели с петербуржцами разъяснительную работу, напомнив о необходимости ношения СИЗ.

Также в комтрансе рассказали, что за время локдауна в городском транспорте было проведено 163 проверки масочного режима. По итогам рейдов составлен 21 акт об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в локдаун в транспорте Ленобласти поймали более 50 безмасочников.

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