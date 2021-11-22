Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с фурами в Ленобласти

Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с фурами в Ленобласти
На 669 км трассы М-10 произошло попутное столкновение трёх грузовых автомобилей. Фото: vk.com/acclo

Полиция Тоснeнского района Ленобласти проводит проверку по факту смертельного ДТП.

Дорожный инцидент случился около половины девятого утра на 669-м километре трассы М-10 «Россия» в сторону Петербурга между Ульяновкой и Красным Бором.

Столкнулись два большегруза и легковушка Isuzu.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фусо Кантер» и водитель автомобиля «ГАЗ» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

авария дтп Тосненский район


 

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