Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с фурами в Ленобласти

Полиция Тоснeнского района Ленобласти проводит проверку по факту смертельного ДТП.

Дорожный инцидент случился около половины девятого утра на 669-м километре трассы М-10 «Россия» в сторону Петербурга между Ульяновкой и Красным Бором.

Столкнулись два большегруза и легковушка Isuzu.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фусо Кантер» и водитель автомобиля «ГАЗ» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.