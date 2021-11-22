ДТП на перекрестке Маршала Блюхера и Кондратьевского спровоцировало пробку

ДТП на перекрестке Маршала Блюхера и Кондратьевского спровоцировало пробку
Дорожный инцидент случился на перекрестке Маршала Блюхера и Кондратьевского. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 22 ноября, в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась пробка.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Маршала Блюхера и Кондратьевского. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

«На перекрестке Маршала Блюхера и Кондратьевского авария, ДПС решают. Проезд затруднён…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

авария дтп калининский район


 

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