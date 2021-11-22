Реанимация приехала к месту столкновения маршрутки с легковушкой на Мечникова

Реанимация приехала к месту столкновения маршрутки с легковушкой на Мечникова
Дорожный инцидент случился на перекрестке Замшиной улицы и проспекта Мечникова. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге маршрутка попала в ДТП на перекрестке Замшиной улицы и проспекта Мечникова. Дорожный инцидент случился вечером 22 ноября.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить маршрутка и легковой автомобиль.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованный кадрах видно, что на место аварии прибыла реанимация.

«На перекрестке Замшиной и Мечникова стоят легковушка и подбитая маршрутка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

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