Реанимация приехала к месту столкновения маршрутки с легковушкой на Мечникова

В Петербурге маршрутка попала в ДТП на перекрестке Замшиной улицы и проспекта Мечникова. Дорожный инцидент случился вечером 22 ноября.
По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить маршрутка и легковой автомобиль.
В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованный кадрах видно, что на место аварии прибыла реанимация.
«На перекрестке Замшиной и Мечникова стоят легковушка и подбитая маршрутка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.