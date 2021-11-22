В Воронеже водителя, вытолкнувшего из автобуса женщину без маски, отстранили

В Воронеже водителя, вытолкнувшего из автобуса женщину без маски, отстранили
Инцидент произошел в Воронеже. Фото: pixabay

Водителя автобуса, который вытолкнул из салона пожилую женщину без маски, отстранили от работы на время проверки обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии города.

«…на время всех проверок он отстранён от работы на маршруте», — говорится в сообщении представителя мэрии.

Отмечается, что водитель отработал на транспортном предприятии более пяти лет и каких-либо существенных нареканий к его поведению не было.

Ранее в паблике «Типичный Воронеж» появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как водитель грубо выталкивает женщину без маски из автобуса и оскорбляет.

«Водитель орал матом, оскорблял и угрожал расправой, сказал, что будет есть лапшу на ее похоронах, после чего вышвырнул из автобуса», – пишет автор поста.

Ранее gazeta.spb. ru сообщала о том, что во вторник сотрудники петербургского комитета по транспорту искали нарушителей масочного режима среди пассажиров в районе площади Александра Невского. В пресс-службе ведомства сообщили, что проверка соблюдения масочного режима в наземном общественном транспорте проводилась совместно с комитетом по вопросам законности.

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