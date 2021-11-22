Две столкнувшиеся легковушки перегородили проезд у «Рио» на Фучика

Две столкнувшиеся легковушки перегородили проезд у «Рио» на Фучика
Дорожный инцидент случился на улице Фучика. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 22 ноября у торгового комплекса «Рио» столкнулись два автомобиля. Участники ДТП ждут приезда ДПС, чтобы установить виновников происшествия.

Дорожный инцидент случился на улице Фучика.

«Парковка у Рио в кармане. Ровная сухая дорога. Стоят два одиночества ждут ДПС. Перегородили проезд», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

авария дтп фрунзенский район


 

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