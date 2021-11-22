Две столкнувшиеся легковушки перегородили проезд у «Рио» на Фучика

Вечером 22 ноября у торгового комплекса «Рио» столкнулись два автомобиля. Участники ДТП ждут приезда ДПС, чтобы установить виновников происшествия.
Дорожный инцидент случился на улице Фучика.
«Парковка у Рио в кармане. Ровная сухая дорога. Стоят два одиночества ждут ДПС. Перегородили проезд», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.