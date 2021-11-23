Такси попало в ДТП на Маршала Казакова

Такси попало в ДТП на Маршала Казакова
Дорожный инцидент случился на Маршала Казакова. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 23 ноября в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием такси.

Дорожный инцидент случился на Маршала Казакова. По словам очевидцев, столкнулись такси «Ситимобил» и Lada Granta.

«Ситимобил столкнулся с Грантой на Маршала Казакова, 44, поворот на Брестский бульвар. Водитель Ситимобил редко повернул вправо без поворотника, хотел успеть в поворот, не посмотрел на вторую полосу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

авария дтп кировский район


 

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