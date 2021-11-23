Спасатели потушили утренний пожар в Кронштадте

Утром 23 ноября в Кронштадтском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:02 мск. На улица Петровская, 2, в строении размером 5х10 метров происходило горение обстановки на площади 1 квадратного метра.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовало две единицы техники и десять человек личного состава. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили огонь в четырехкомнатной квартире на улице Белы Куна.