При пожаре в Отрадном эвакуировали 11 человек

При пожаре в Отрадном эвакуировали 11 человек
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 23 ноября в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:10 мск. В городе Отрадное на улице Советская загорелась квартира.

На месте происшествия работала дежурная смена 131 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Горела обстановке в квартире на общей площади 3 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 04:42 мск. При помощи спасательных устройств было эвакуировано 11 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили огонь в четырехкомнатной квартире на улице Белы Куна.

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