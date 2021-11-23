При пожаре в Отрадном эвакуировали 11 человек

Утром 23 ноября в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 04:10 мск. В городе Отрадное на улице Советская загорелась квартира.
На месте происшествия работала дежурная смена 131 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.
Горела обстановке в квартире на общей площади 3 квадратных метра.
Справиться с огнем удалось в 04:42 мск. При помощи спасательных устройств было эвакуировано 11 человек. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили огонь в четырехкомнатной квартире на улице Белы Куна.