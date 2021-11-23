Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 46

Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 46
Флаг Болгарии. Фото: Pixabay

Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии увеличилось до 46 человек, все погибшие — граждане Северной Македонии.

По предварительной информации, автобус возвращался из Турции, сообщили в пресс-службе МВД страны.

Дорожный инцидент случился в ночь на 23 ноября на 31-м километре трассы София — Благоевград. В результате аварии погибли 45 человек, 12 из них — дети. Всего в автобусе находились 52 человека.

Ранее сообщалось о 45 погибших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

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