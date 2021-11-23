В центре Петербурга мужчину забили до смерти

В центре Петербурга мужчину забили до смерти
1-я советская улица, 5. Фото: "Яндекс панорамы"

В Центральном районе Северной столицы 35-летний мужчина скончался от полученных травм.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 ноября поступило сообщение из Мариинской больницы. Оказалось, что в 4 утра в медучреждение госпитализировали уроженца Республики Тыва. Его забрали от дома №5 по улице 1-й Советской.

Гражданину диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, внутричерепную гематому. Травмы оказались не совместимы с жизнью и через несколько часов мужчина скончался.

В этот же день, днем, в ходе оперативных мероприятий по тому же адресу был задержан подозреваемый. Он также оказался родом из Республики Тыва. 31-летний мужчина, примерно в 3 ночи, в результате конфликта возникшего после совместного распития спиртных напитков, руками и ногами избил пострадавшего. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу, до смерти избившему отца в 2000 году, предъявили обвинение.

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