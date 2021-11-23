На Тимуровской улице нашли труп с ножевым ранением

На Тимуровской улице нашли труп с ножевым ранением
Полиция проводит проверку. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга обнаружили труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 22 ноября в 10:09 в полицию обратился мужчина 1962 года рождения, проживающий в доме на улице Тимуровская, и рассказал, что он не может попасть в свою квартиру, так как сосед по коммунальной квартире не открывает дверь.

На место происшествия прибыла полиция. После вскрытия двери в своей квартире был обнаружен труп мужчины 1979 года рождения с ножевым ранением, рядом лежал нож.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга разбираются в обстоятельствах смерти 52-летнего мужчины.

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