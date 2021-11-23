Женщина чуть не зарезала своего сожителя на Подвойского

Женщина чуть не зарезала своего сожителя на Подвойского
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга местный житель получил травму.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 21 ноября. В полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Подвойского мужчина получил ножевое ранение грудной клетки.

По подозрению задержана женщина 1989 года рождения. По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подозреваемая ножом ударила в область правого плеча своего сожителя 1991 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением передней поверхности правой половины грудной клетки в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неделю назад мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.

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