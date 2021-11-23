В Зеленогорске после пожара нашли два трупа

В Зеленогорске после пожара нашли два трупа
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Курортном районе после операции обнаружили два трупа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ночью 22 ноября поступило в нежилом расселенном доме 14 по Торфяной улице в Зеленогорске произошел пожар.

В 02:51 в ходе тушения пожара на втором этаже дома были обнаружены два обгоревших трупа – мужчины и женщины, без внешних признаков насильственной смерти. По предварительной информации, у них не было определенного места жительства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неделю назад мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.

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