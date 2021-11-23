В Тихвине задержали подозреваемого в насилии над маленькой девочкой

В Тихвине задержали подозреваемого в насилии над маленькой девочкой
Над девочкой совершались противоправные действия. дФото: Pixabay

В Тихвинском районе Ленинрадской области был задержан мужчина. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 ноября в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что с декабря 2019 по октябрь 2020 мужчина 35-летний мужчина у себя в квартире совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней падчерицы.

22 ноября, днем, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, Тихвине был задержан указанный мужчина.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный в очках надругался над 10-летней девочкой.

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