Под Петербургом похитили пенсионера

Под Петербургом похитили пенсионера
Пенсионера избивали. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленинградской области в квартиру пожилого мужчины проникли три человека.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 ноября, почти в полночь, в полицию обратился 65-летний мужчина, проживающий в поселке Советский.

Он заявил, что к нему домой зашли двое мужчин и одна женщина. Пенсионеру угрожали ружьем, избивали и выпытывали местонахождение знакомого пострадавшего, который ранее жил у пожилого человека.

Затем пенсионера посадили в «Лексус» и повезли в центр поселка. Далее все вернулись обратно, в квартиру потерпевшего, где его продолжили бить.

Однако мужчине удалось сбежать из собственного дома, когда злоумышленники отвлеклись.

Позднее двое подозреваемых задержали. Ими оказались мужчины в возрасте 46-ти и 45-лет. Один из них работает сторожем-контролером. У второго гражданина было разрешение на приобретение гладкоствольного оружия. Обоих опросили и отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оба мужчины ранее привлекались к уголовной отвественности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у метро «Девяткино» мужчину избили двое до полусмерти.

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