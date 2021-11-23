За выходные в Петербурге задержали более 250 пьяных водителей

За выходные в Петербурге задержали более 250 пьяных водителей
В Петербурге и Ленобласти задержали 251 нетрезвого водителя. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

За повторное вождение в нетрезвом видео возбуждено восемь уголовных дел.

Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники петербургского ГИБДД в выходные провели рейды под названием «Нетрезвый водитель». Таким образом был задержан 251 водитель, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, восемь человек уже не впервые попадаются. Ранее они уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. В отношении таких граждан возбуждены уголовные дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержан пьяный курьер с килограммом наркотиков в рюкзаке.

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