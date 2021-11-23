COVID-19 в мире подхватили уже более 258 млн человек

COVID-19 в мире подхватили уже более 258 млн человек
В мире эпидситуация продолжает быть напряженной. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 258 млн 723 тыс. 668 человек.

По данным SCMP на вторник, 23 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 167 тыс. 38 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 47 млн 888 тыс. 171 человек, на втором месте Индия — 34 млн 526 тыс. 480, затем идет Бразилия 22 млн 20 тыс. 412 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 400 тыс. 835 человек, умерло при этом 266 тыс. 579 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог рассказал, как можно убедиться в полном излечении от ковида.

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