Песков прокомментировал вероятность продления новогодних каникул из-за ковида

Песков прокомментировал вероятность продления новогодних каникул из-за ковида
Песков рассказал о новогодних каникулах. Фото: http://kremlin.ru

Представитель Кремля посоветовал не забегать вперед.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал многочисленные вопросы о продлении новогодних каникул в связи с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 23 ноября, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля считает, что пока рано говорить на эту тему. Впереди еще много времени – ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться. Власти будут действовать с оглядкой на эпидемиологическую обстановку.

«Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то, действительно, определенная динамика в сторону понижения есть»,

— добавил Песков.

Он также отметил важность вакцинации и подчеркнул, что во многих странах этому вопросу уделяется огромное внимание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пулково. По словам сотрудников пресс-службы, воспользоваться новым пунктом смогут только сотрудники авиаузла и всех организаций, которые работают на его территории с 10:00 до 13:00.

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