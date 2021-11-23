Петербуржцу, пугавшему покупателей «Ленты» отверткой и ножом, дали условный срок

Петербуржцу, пугавшему покупателей &#171;Ленты&#187; отверткой и ножом, дали условный срок
Мужчина пугал посетителей чем-то вроде отвёртки и ножа. Фото: pixabay.com

Василеостровский районный суд Петербурга дал Андрею Чистякову три года условного срока за хулиганство, совершенное с применением оружия.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 ноября.

2 марта, днем, мужчина находился на входе в гипермаркет «Лента» на Уральской улице. Он подошел к пострадавшему сзади и приставил к его горлу предмет похожий на нож. Потерпевший успел защитить шею рукой. Так, мужчина получил ссадину на кисти.

Затем виновный зашел в магазин. В руках у него было два предмета, что-то вроде ножа и отвертки. Из хулиганских побуждений мужчина начал показывать свое оружие посетителям. Горожане были напуганы.

Андрей Чистяков вину полностью признал и в содеянном раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге перед судом предстанет лжесын, обманувший пенсионера на 30 млн рублей.

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