В Петербурге задержали иностранца, подозреваемого в убийстве

Мигрант и раньше привлекался к уголовной ответственности.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданина ближнего зарубежья. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент случился 18 ноября на посту «Ново-Ковалева». Там было найдено бездыханное тело 49-летнего мужчины. По предварительным данным, подозреваемый избил погибшего до смерти. После этого он забрал сумку, банковские карты, мобильные телефон и скрылся с места происшествия.

Обвиняемого задержали спустя несколько дней, у него дома нашли украденные вещи. Установлено, что раньше он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью. Тогда суд его освободил, так как стороны примирились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК завершил следствие по делу об убийстве 12-летней давности в Петербурге.