В баре на 2-ой Советской посетитель лишился зубов

Двое мужчин подрались в увеселительном заведении в Центральном районе Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы задержали хулигана, который избил посетителя бара на 2-ой Советской улице.

Отмечается, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Между посетителями бара на почве личных неприязненных отношений случилась драка, в результате чего один из мужчин, ударив другого в лицо, выбил ему несколько зубов.

Работники заведения, заметившие потасовку, тут же нажали тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Хулигана отправили в отдел полиции.

Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью в травмпункт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы не дали пробраться пьяным болельщикам на «Газпром Арену».