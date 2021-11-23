В баре на 2-ой Советской посетитель лишился зубов

В баре на 2-ой Советской посетитель лишился зубов
Мужчины подрались в баре. Фото: pexels.com

Двое мужчин подрались в увеселительном заведении в Центральном районе Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы задержали хулигана, который избил посетителя бара на 2-ой Советской улице.

Отмечается, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Между посетителями бара на почве личных неприязненных отношений случилась драка, в результате чего один из мужчин, ударив другого в лицо, выбил ему несколько зубов.

Работники заведения, заметившие потасовку, тут же нажали тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Хулигана отправили в отдел полиции.

Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью в травмпункт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы не дали пробраться пьяным болельщикам на «Газпром Арену».

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