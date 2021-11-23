На озере Сестрорецкий разлив задержали двух браконьеров

На озере Сестрорецкий разлив задержали двух браконьеров
Мужчину ловили рыбу при помощи сети. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Мужчина незаконно ловили рыбу и могут стать фигурантами уголовного дела.

На озере Сестрорецкий разлив задержали двух мужчин, которые незаконно вылавливали рыбу. В отношении браконьеров могут возбудить уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), которая предусматривает штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Известно, что нарушение было выявлено в ходе патрулирования заказника. Двое мужчин, используя сети, занимались выловом рыбы. Они попытались избавиться от добычи, но все равно были пойманы. Для установления личности браконьеров привлекли полицейских.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в акваториях рек Свирь и Селезневка поймали двух браконьеров.

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