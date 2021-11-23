В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за прооперировавшей себя онкобольной блокадницы

В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за прооперировавшей себя онкобольной блокадницы
Пенсионерка мучалась от боли и сделала себе операцию. Фото: pixabay

Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Ленинградской области случай с онкобольной блокадницей, которая сама себе делала операцию, стал причиной для возбуждения уголовного дела. В СК РФ по региону отметили, что разбираются в обстоятельствах инцидента и выясняют все подробности. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что речь идет об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

О случившемся стало известно 21 ноября после публикации в аккаунте фельдшера выборгской скорой помощи. Она рассказала, что ездила на вызов к блокаднице, которая сама сделала себе разрез, чтобы избавиться от лишней жидкости.

В правительстве Ленобласти, комментируя инцидент, заверили, что планировала оперировать женщину в Тосненской больнице, но родственники отказались от перевода женщины в другое учреждение.

В СК отмечают, что жизнь и здоровье пенсионерки поставили под угрозу, поскольку ее не госпитализировали и не оказали ей хирургическую помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блокаднице, сделавшей себе разрез, окажут паллиативную помощь в медучреждении.

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