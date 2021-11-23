В Ленобласти за два месяца не умер ни один привитый от COVID-19

В Ленобласти за два месяца не умер ни один привитый от COVID-19
Фактически вакцинированные в больницу не попадают. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

За последние два месяца в Ленинградской области не зафиксировано ни одной смерти среди вакцинированных от коронавируса жителей.

Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко. По его словам, на сегодняшний день в Ленобласти вакцинировано порядка 50% населения. За последние два месяца в день заболевали только 2% из числа привитых. В неделю — до 35 человек.

Дрозденко подчеркнул, что из всех госпитализированных только 0,5% пациентов были привиты. Это говорит о том, что фактически вакцинированные в больницу не попадают.

«За последние два месяца ни одного привитого не было в Ленинградской области на ИВЛ и ни один привитый не скончался», — заявил глава 47 региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам напомнили о возможности получения бесплатных лекарств при лечении от ковида дома.

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