Более 34 тысяч петербуржцев вакцинировались от COVID-19 в понедельник

Более 34 тысяч петербуржцев вакцинировались от COVID-19 в понедельник
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Комитет по здравоохранению сообщил, что за первый день рабочей недели в Петербурге от коронавируса привились более 34 тысяч человек.

В пресс-службе ведомства сегодня сообщили, что за 22 ноября первым компонентом вакцины привились 16 793 жителя города. Всего был вакцинирован 34 401 петербуржец.

Сейчас в городе на Неве работает 179 пунктов вакцинации. По данным Смольного, общее число первично привитых достигло 2 003 983 (без учета вакцинации «Спутником Лайт». Полностью цикл вакцинации закончили 2 113 775 петербуржцев.

В запасах осталось 755 974 доз вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармакологическую базу Северной столицы поступила вакцина «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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