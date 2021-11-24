Спасатели потушили вспыхнувший в Гатчинском районе дом

Спасатели потушили вспыхнувший в Гатчинском районе дом
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 24 ноября в Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:24 мск. В деревне Мельница загорелся частный дом.

На месте происшествия работали дежурные смены 106 пожарной части противопожарной службы и 42 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Горел частный дом на площади 15 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 01:27 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сгорело бесхозное здание на Вознесенском. Пожар тушили два часа.

Гатчинский район пожар происшествия


 

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