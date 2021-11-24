В Волховском районе спасатели потушили пожар на 100 «квадратах»

В Волховском районе спасатели потушили пожар на 100 «квадратах»
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Под утро 24 ноября пожар в Волховском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:35 мск. В деревне Извоз загорелся частный дом.

На месте происшествия работала дежурная смена 60 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Горел частный дом на площади 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 05:32 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сгорело бесхозное здание на Вознесенском. Пожар тушили два часа.

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