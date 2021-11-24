На Ленсовета загорелась «Газель»

Утром 24 ноября в Московском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 08:21 мск.
На улице Ленсовета, у дома 20, в автомобиле марки «Газель» обгорела кабина на площади 0,5 кв. метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 08:37 мск. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сгорело бесхозное здание на Вознесенском. Пожар тушили два часа.