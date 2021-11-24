В Петербурге эвакуировали две школы, но зря: никаких бомб там не было

Лжеминера уже разыскивает полиция. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге 23 ноября эвакуировали две школы в поисках взрывчатки, но, к счастью, сообщения о терроризме оказались ложными. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит отыскать шутника.

Как стало известно Gazeta.SPb, информация о бомбах в нескольких школах поступила в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с нескольких электронных адресов. В письма сообщалось, что бомбы заложены в первом корпусе гимназии № 642, средней школе № 27 и корпусе начальной школы № 27.

На места выехали сотрудники правоохранительных органов, но никаких опасных предметов найдено не было. В ходе эвакуации из зданий пришлось вывести более двух тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ТРК Петербурга получили письма от лжеминера с требованием выплатить 5 млн.