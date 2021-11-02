ТРК Петербурга получили письма от лжеминера с требованием выплатить 5 млн

ТРК Петербурга получили письма от лжеминера с требованием выплатить 5 млн
Лжеминер угрожал взорвать ТРК. Фото: pixabay

Ни в одном торговом центре так и не были найдены опасные предметы.

Торгово-развлекательные комплексы Санкт-Петербурга получили письма с угрозами и требованием выплатить пять миллионов рублей. Лжеминер уверял, что готов взорвать здания, если деньги не поступят на счета в течение суток. Об этом пишет «Фонтанка».

Письма пришли десяткам ТРК сегодня, 2 ноября. Автор уверяет, что ему нечего терять, поэтому он готов на серьезный шаг. Лжеминер попросил перевести по 5 миллионов рублей на два номера мобильных телефонов в течение суток. В противном случае, пишет некто по имени Евгений, не избежать взрывов.

«Может даже раньше. По моему настроению»,

— отмечает автор.

Известно, что номера принадлежат двум жителям Самарской области – студенту и школьнику. Оба уверяют, что никаких писем не отправляли. На данный момент ни в одном из зданий опасных предметов не нашли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лжеминер Саша угрожал взорвать ТЦ в Выборге.

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