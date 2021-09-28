Лжеминер Саша угрожал взорвать ТЦ в Выборге

Лжеминер Саша угрожал взорвать ТЦ в Выборге
Лжеминер заявил о бомбе, которой не было. Фото: Pixabay

В отношении злоумышленника планируют возбудить уголовное дело.

В Ленинградской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Как стало известно Gazeta.SPb, некий Александр Наумов заявил, что готов вот-вот взорвать торговый центр «Атриум» в Выборге. Он уверял, что в здании уже есть взрывное устройство, которое должно скоро сработать. Александр также признался, что состоит в некой организации.

ТЦ и прилегающую к нему территорию проверили, но никаких опасных предметов там не нашли. Эвакуировать посетителей не пришлось.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают лжеминера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ТЦ «Галерея» и «Невский центр» стали жертвами лжеминеров.

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