Восьмилетний петербуржец подвергся сексуальному насилию в гостях у одноклассника

Восьмилетний петербуржец подвергся сексуальному насилию в гостях у одноклассника
Насильника разыскивают. Фото: Pixabay

Полицейские занимаются поисками подозреваемого.

В Приморском районе разыскивают мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика 2013 года рождения.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 28 октября на улице Сизова. Мальчик восьми лет отправился в гости к своему однокласснику, где стал жертвой преступления. В полицию обратилась его мама. Сотрудники правоохранительных преступили к поискам подозреваемого.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине задержали подозреваемого в насилии над маленькой девочкой.

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