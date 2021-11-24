Восьмилетний петербуржец подвергся сексуальному насилию в гостях у одноклассника

Полицейские занимаются поисками подозреваемого.

В Приморском районе разыскивают мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика 2013 года рождения.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 28 октября на улице Сизова. Мальчик восьми лет отправился в гости к своему однокласснику, где стал жертвой преступления. В полицию обратилась его мама. Сотрудники правоохранительных преступили к поискам подозреваемого.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине задержали подозреваемого в насилии над маленькой девочкой.