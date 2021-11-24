В Петербурге мужчина забил до смерти постояльца хостела

В Петербурге мужчина забил до смерти постояльца хостела
Мужчина скончался. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Центральном районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства гибели местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 22 ноября с переломом основания черепа, внутричерепной гематомой, в тяжелом состоянии был госпитализирован неизвестный мужчина. В тот же день он скончался.

У дома 5 по ул. 1-я Советская по подозрению был задержан житель республики Тыва 1990 года рождения. По предварительной информации, около 03:00 в хостеле во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, руками и ногами избил местного жителя.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое петербуржцев избили своего знакомого битой и украли деньги.

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