На Северном в аварии с каршерингом пострадали двое

На Северном в аварии с каршерингом пострадали двое
Пострадавших увезли в больницу. Фото: Baltphoto

Кажется, водитель не справился с управлением – вполне возможно, что из-за гололеда.

В Санкт-Петербурге этим утром, 24 ноября, произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на ГУ МВД.

Инцидент случился на пересечении Северного и Гражданского проспектов в четыре часа утра. По предварительным данным, водитель каршеринга не справился с управлением, после чего врезался в столб. В результате травмы получил он и 36-летний пассажир. Обоих госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два каршеринговых авто столкнулись на перекрестке Гражданского и Непокоренных.

каршеринг новости СПб северный проспект


 

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