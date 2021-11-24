Сломанный троллейбус спровоцировал пробку на перекрёстке Новосибирской и Ланского шоссе

Инцидент произошел на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент произошел на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы. Фото: vk.com/spb_today

Утром 24 ноября в Приморском районе Петербурга сломался троллейбус, в результате чего образовался небольшой коллапс.

Инцидент произошел на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы. В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по всему, пассажирам общественного транспорта придется искать другой маршрут.

«На перекрёстке Новосибирской и Ланского шоссе сломался троллейбус. Пробка растет», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге актер Игорь Скляр попал в ДТП.