В ТЦ «Континент» после падения лифта госпитализировали 25-летнюю женщину

В ТЦ «Континент» после падения лифта госпитализировали 25-летнюю женщину
Лифт упал с высоты четвертого этажа. Фото: unsplash.com

Пострадавшая провела в лифте всю ночь.

Во Фрунзенском районе выясняют обстоятельства падения лифта, в результате которого была госпитализирована 25-летняя женщина. Известно, что ей пришлось провести взаперти всю ночь. Об этом пишет «Фонтанка».

Сотрудники ТЦ на Бухарестской улице узнали о падении лифта только утром, когда пришли на работу. По предварительным данным, инцидент случился поздним вечером накануне. Лифт упал с высоты четвертого этажа.

Непонятно, является ли женщина сотрудницей торгового центра или посетительницей. Отмечается, что у пострадавшей есть физические травмы, а ее психологическое состояние также оставляет желать лучшего. Сейчас она находится под присмотром врачей.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пансионате Ленобласти погибла 97-летняя женщина, упав с инвалидной коляски в лифте.

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