Женщина, наехавшая на «Ягуар» Игоря Скляра, кажется, была пьяна

Полицейские уже задержали предполагаемую виновницу аварии.

В Санкт-Петербурге разбираются в обстоятельствах аварии, невольным участником которой стал автомобиль актера Игоря Скляра. Как стало известно Gazeta.SPb, полицейские уже задержали предполагаемую виновницу ДТП. Кажется, в момент столкновения она была пьяна.

Инцидент произошел на Лиговской проспекте. По предварительным данным, женщина без разрешения водителя села за руль «Ауди», после чего попыталась уехать, но у нее ничего не вышло. Она врезалась в «Ягуар». принадлежащий актеру Скляру.

Женщину нашли на Андреевской улице. Она призналась, что выпила, так как испытывала сильный стресс.

После аварии автомобиль был доставлен на штрафстоянку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге актер Игорь Скляр попал в ДТП.