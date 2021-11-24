На Шлиссельбургском задержали подозреваемого в серии разбоев и грабежей

На Шлиссельбургском задержали подозреваемого в серии разбоев и грабежей
Мужчину задержали на несколько суток. Фото: pixabay.com

Только за последнюю неделю мужчина мог совершить три нападения.

В Невском районе задержали гражданина Узбекистана, который подозревается как минимум в трех разбоях и грабежах. Как стало известно Gazeta.SPb, инциденты случались в Рыбацком.

По предварительным данным, именно подозреваемый напал на 22-летнего мужчину и отобрал у него «Айфон» и рюкзак. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Также иностранец побил другого мужчину, чтобы забрать у него сумку с документами и восемью тысячами рублей. Последнее преступление разбойник совершил 22 ноября – он избил битой грузчика и забрал у него смартфон.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовные дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с погоней задержали пьяного водителя «Кадиллака».

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