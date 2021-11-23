В Петербурге с погоней задержали пьяного водителя «Кадиллака»

В Петербурге с погоней задержали пьяного водителя «Кадиллака»
Полиция проводит проверку. Фото: pixabay

В какой-то момент автомобилист не справился с управлением машины и перевернулся.

В Санкт-Петербурге в ночь на 23 ноября с погоней задержали пьяного водителя «Кадиллака». Он не реагировал на требования полицейских, но в какой-то момент не справился с управлением машины и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось на Московском шоссе. Подозрительный автомобиль ехал в сторону Колпинского шоссе с нарушениями ПДД. Все требования полицейских водитель игнорировал. После того, как автомобиль перевернулся, выяснилось, что в салоне также находилась 30-летняя пассажирка. И водитель, и женщина были выпившими.

Водитель доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены административные протоколы по статьям 12.8 и 20.1 КоАП РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за выходные в Петербурге задержали более 250 пьяных водителей.

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