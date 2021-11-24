Водитель автобуса, насмерть сбивший пешехода в Петербурге, получил условный срок

Водитель автобуса, насмерть сбивший пешехода в Петербурге, получил условный срок
Суд наказал водителя автобуса. Фото: unsplash

Под колесами общественного транспорта погиб мужчина.

В Санкт-Петербурге осудили водителя автобуса, по вине которого умер пешеход. Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел на улице Александра Невского. Водитель, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и наехал на мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы и скончался на месте.

Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. ГУП «Пассажиравтотранс» должен выплатить 600 тысяч рублей в пользу погибшего и 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки.

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