В Карелии перевернулся автобус с туристами

В Карелии перевернулся автобус с туристами. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Карелия

В Карелии перевернулся автобус с туристами. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Карелия

Сегодня, 24 ноября, в Питкярантском районе около 11 часов утра перевернулся туристический автобус. В результате аварии 5 пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.

В Карелии на 306 км автодороги А-121 «Сортавала» произошло ДТП с участием туристического автобуса, который двигался в сторону города Сортавала, сообщают «МВД Медиа». При прохождении левого поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движению кювет. В результате автобус опрокинулся.

В салоне находилось 37 человек, из которых два водителя, экскурсовод и 34 туриста, которые являются студентами Севастопольского государственного университета. После произошедшего ДТП медицинская помощь потребовалась 6 пассажирам, 5 из них были доставлены в медицинские учреждения. Остальные пострадавшие были доставлены в пункт обогрева в Сортавале.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины аварии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе Петербурга 24 ноября произошла жесткая авария, в результате которой погибли женщина.