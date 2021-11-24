На Обуховской обороны погибла женщина, пытавшаяся перебежать дорогу

На Обуховской обороны погибла женщина, пытавшаяся перебежать дорогу
В аварии пострадали два человека. Фото: скриншот Вконтакте

Еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована.

В Невском районе сегодня утром, 24 ноября, произошла авария, в результате которой погибла женщина. Об этом сообщили сначала очевидцы, а затем в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на проспекте Обуховской обороны у дома номер 61. По предварительным данным, две женщины пытались перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате одна погибли на месте, а другая получила травмы и была госпитализирована. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. За рулем легковушки сидел 41-летний мужчина.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе в лобовом ДТП умерла женщина.

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