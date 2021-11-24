В Петербурге и Ленобласти нашли около 8 тысяч автомобилей-«призраков»

В Петербурге и Ленобласти нашли около 8 тысяч автомобилей-"призраков". Фото: Baltphoto

В Петербурге и Ленобласти нашли около 8 тысяч автомобилей-"призраков". Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге и Ленобласти обнаружили почти 8 тысяч машин с «архивными» номерами.

Первого мая 2021 года началась кампания по борьбе с использованием «архивных» номеров. В результате сотрудники нашли 5800 машин-«призраков» в Петербурге и почти 2100 автомобилей в Ленинградской области. при этом почти 200 водителей продолжили использовать автомобиль, не имея на руках знаков и документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. Дела водителей переданы в суд.

Для обнаружения автомобилей, который используют «архивные» номера в региональном УГИБДД была создана специальная группа, которая оказывала помощь сотрудникам ДПС в поисках нарушителей.

Зачастую в таких машинах-«призраках» ездят люди, которые хотят избежать наказания за такие нарушения, как превышение скорости. За использование «архивного» номера владельца автомобиля ждет штраф в размере от 300 до 500 рублей и изъятие номерных знаков, а также связанных с ними документов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за полгода петербургские автомобилисты выплатили более 1 млн рублей штрафов.