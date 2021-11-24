В ковид-стационарах Петербурга на лечении остаются 6,5 тысячи пациентов

В ковид-стационарах Петербурга на лечении остаются 6,5 тысячи пациентов
Всего в Северной столице с коронавирусными пациентами работают 19 стационаров. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В петербургских инфекционных стационарах на лечении находятся 6 520 больных коронавирусом.

По данным Смольного на сегодня, за последний день в ковид-стационары поступило 369 пациентов с COVID-19 и пневмониями. Выздоровели и выписались 483 человека. В реанимации сейчас находятся 622 пациента, к аппарату ИВЛ подключено 322 больных.

На домашнем лечении находятся 33 732 петербуржца с диагностированным коронавирусом. Еще 4,2 тысячи соблюдают карантин после контакта с зараженными.

Всего в Северной столице с коронавирусными пациентами работают 19 стационаров. В них развернуто 8 888 коек, из которых свободны 48,19%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в СПбГУ дали прогноз на ситуацию с COVID-19 к концу года. К 20 декабря суточная заболеваемость ковидом может снизиться до 10 тысяч, а число активных случаев — до 600 тысяч.

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