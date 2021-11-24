В обстоятельствах падения женщины в шахту лифта в ТЦ «Континент» разбирается СК

В обстоятельствах падения женщины в шахту лифта в ТЦ &#171;Континент&#187; разбирается СК
Сейчас следователи осматривают место происшествия в ТЦ "Континент". Фото: ГСУ СК по Петербургу

Следственные органы начали доследственную проверку после падения женщины в шахту лифта в торговом центре «Континент» в Петербурге.

В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что сейчас следователи осматривают место происшествия в ТЦ «Континент». Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Для этого изъяты предметы и документация, проводится опрос персонала торгового центра.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

Инцидент произошел поздно вечером 23 ноября в ТЦ, расположенном на Бухарестской улице. По данным следователей, 25-летняя женщина получила травмы, упав в шахту лифта. Утром ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, лифт, в котором находилась пострадавшая, сорвался и застрял между этажами. Женщина попыталась самостоятельно выбраться и упала в шахту лифта. Ее спасли только утром, когда охранники услышали ее крики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обуховской Обороны погибла женщина, пытавшаяся перебежать дорогу.

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