В Ленобласть поступила небольшая партия вакцины «КовиВак»

В Ленобласть поступила небольшая партия вакцины &#171;КовиВак&#187;
В Ленобласть поступило 2 720 доз препарата "КовиВак". Фото: скриншот видео

В Ленинградскую область на фармацевтическую базу завезли небольшую партию вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак».

Глава комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин сообщил, что сегодня в Ленобласть поступило 2 720 доз препарата «КовиВак». По его словам, вакцину развезут по поликлиникам на следующей неделе. Об этом он заявил на заседании правительства 24 ноября.

На сегодняшний день вакцинироваться от коронавируса можно в 127 прививочных пунктах. В регионе уже привились 814 436 человек, из них полностью закончили вакцинацию 44,6%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 50% жителей Ленобласти вакцинировались от ковида. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что введенные ограничения повлияли на темпы вакцинации в регионе

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