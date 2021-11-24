В Колпино автобус раздавил человека

В Колпинском районе произошло страшное ДТП с участием автобуса и пешехода, общественный транспорт наехал на человека.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Авария произошла сегодня вечером на Вокзальной улице в Колпино. На кольце пешеход попал под автобус. Человек оказался под колесом, его буквально раздавило.

«В Колпино на Вокзальной улице (кольцо автобусов) автобус раздавил человека», — пишут очевидцы.

На опубликованном снимке видны части тела пешехода, придавленные колесом, и большая лужа крови. По всей видимости, человек не выжил.

На месте происшествия, судя по фотографиям, работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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