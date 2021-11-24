Президент России озвучил предложение о вакцине для детей с двух лет

Президент России озвучил предложение о вакцине для детей с двух лет
Президент России озвучил предложение о вакцине для детей с двух лет. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предположил, что можно было бы заняться вакциной от коронавируса, предназначенной для детей с двух лет.

На совещании с членами правительства президент Владимир Путин высказал предположение о создании вакцины от COVID-19, которая подходила бы детям с двух лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?» — отметил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова солидарна с Путиным в вопросе прививок для детей. При этом президент РФ отметил, что вакцинация для детей должна оставаться на добровольной основе. Вакцины для младшего возраста, по мнению Путина, просто должны быть в наличии, на всякий случай.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

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